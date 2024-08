Cristiano Ronaldo regresó a la actividad en la Liga de Arabia Saudita con el Al Nassr este jueves 22 de agosto en la primera jornada de la nueva temporada.

El debut en la competencia liguera pintaba para que Ronaldo y su equipo tomaran el liderato desde una etapa temprana, pero no fue así ya que el Al Raed sacó un importante empate ante el equipo del portugués en condición de visitante.

Ronaldo fue, como ya es costumbre, el hombre más importante en el ataque del Al Nassr ya que estrenó el marcador en el minuto 34 con un gol de cabeza.

El portugués se elevó en el aire y conectó un centro de Sadio Mané para el 1-0.

A pesar de los goles de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr está teniendo UN MAL ARRANQUE DE TEMPORADA. Se comieron una goleada en la final de la Supercopa de Arabia Saudita y hoy empataron en casa en el inicio de la Liga. Los títulos no llegan y los resultados no acompañan.… pic.twitter.com/4WcZM9i1BY

El equipo continuó arriba en el marcador hasta que en el 49' Aymeric Laporte cometió una falta que derivó en un penalti que Mohamed Fouzair canjeó por un gol.

El empate pudo romperse al 75' cuando Cristiano Ronaldo, que recientemente abrió su canal de YouTube, estableció el 2-1.

Ronaldo celebró eufórico la diana ya que no solo significaba el gol de la victoria sino también su anotación 900 a nivel de clubes.

Sin embargo, la celebración se canceló ya que el árbitro determinó que existió fuera de juego que se confirmó gracias a la intervención del VAR.

Esto ha sido fuera juego de Cristiano Ronaldo (gol anulado).



Esto del rival de Cristiano Ronaldo no ha sido mano (último minuto).



Quién no vea que tiene el establishment en contra allá donde va es porque no quiere verlo. Abran los ojos. pic.twitter.com/7bnVzwHKl3