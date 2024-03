En un video que se está haciendo viral en las redes sociales, el experimentado seleccionado belga, muestra su molestia con su técnico, Josep Guardiola, a quien le recriminó el cambio en una pequeña discusión dentro de su área técnica.

Con el marcador 1-1, producto de los goles de John Stones, al minuto 23 para los ciudadanos y luego al 50, de Alexis McAllister, el antiguo manejador del FC Barcelona y FC Bayern, decidió darle descanso a De Bruyne y a Julián Álvarez.

El croata, Mateo Kovacic, tomó el lugar del primero y Jeremy Doku, entró por el argentino. Y en la línea de banda, después de darle la mano a sus compañeros y a Guardiola, De Bruyne se encaró con Pep y le recriminó por el movimiento.

Este reclamo, terminaría por ser premonitorio, pues Doku, se vio envuelto en la polémica del partido cuando en los minutos finales tuvo una entrada cuestionable sobre el seleccionado albiceleste. Y es que el belga disputó un balón dividido con McAllister y en un descuido le terminó clavando los tachones en el pecho.

La entrada destacó en Internet, despertando la creatividad de los usuarios en "x" quienes compararon la entrada con una acción de la WWE, concretamente una acción parecida al Undertaker.

Pese a lo escandaloso de la jugada, el árbitro central no decretó penal para los hombres de Jürgen Klopp y el duelo terminó 1-1. Con este resultado, el City, se queda a un punto de los reds en la tabla de posiciones. Ya que el LFC se ubica en segundo lugar, detrás del Arsenal, con quienes están igualados en 64 puntos.

