El exfutbolista David Beckham, la cara de la campaña de vacunación de la ONU

“La covid-19 ha hecho que nos demos cuenta de cuántas cosas dábamos por sentado. La libertad de salir y pasar tiempo con nuestras familias y amigos, la oportunidad de abrazar a las personas que amamos”, asegura Beckham al comienzo de un breve vídeo de 60 segundos difundido este viernes y en el que viste una camiseta con el logo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Beckham, que es embajador de Buena Voluntad de la ONU, asegura que las vacunas nos ayudarán a volver a estar juntos de nuevo, parafraseando el eslogan de la campaña de Unicef que este año es: “Las vacunas nos acercan”.

“Las vacunas funcionan, protegen a los niños y a los adultos y salvan millones de vidas todos los años”, dice el exfutbolista, copropietario del Inter Miami de la MLS, frente a un fondo azul en el que aparecen imágenes de niños de distintas partes del mundo.

El antiguo centrocampista de Manchester United y Real Madrid, entre otros, recuerda en su breve intervención que las vacunas son la razón por las que el mundo no tiene que vivir con enfermedades como la polio, el sarampión y la viruela.

“Sin embargo, todavía hay cerca de 20 millones de niños en el mundo que no reciben las vacunas que necesitan para estar seguros, así que, por favor, vacúnate y vacuna a tus hijos. Saldremos de esta juntos y las vacunas nos ayudaran a hacerlo”, concluye Beckham.

This World Immunization Week, take action. Vaccinate to protect yourself, your children and your community.

For every like, RT or reply on this post, UNICEF partners will unlock $1 for our lifesaving vaccine programmes up to $5M.#VaccinesWork pic.twitter.com/DnBMBsbVoc

— UNICEF (@UNICEF) April 23, 2021