El FC Barcelona revela la gravedad de la lesión que Dani Olmo sufrió contra el Girona

El pasado domingo 15 de septiembre, el FC Barcelona consiguió su quinta victoria consecutiva en La Liga española, tras vencer 1-4 al Girona, el equipo revelación de la temporada pasada.

La tercera anotación culé fue conseguida por el fichaje estelar del cuadro catalán, Dani Olmo, quien reventaría el arco rival durante los primeros dos minutos de la segunda mitad.

Desafortunadamente, el centrocampista español tuvo que ser sustituido diez minutos después de haber conseguido su anotación, y el rostro del ex-jugador del Leipzig demostraba que podría haber sufrido una lesión de gravedad.

El ex-futbolista del Girona, Eric García, ingresaría en su lugar debido a la emergencia, sin embargo, la ambición y la frescura que presenta Olmo se perdió en el conjunto azulgrana, que solamente logró anotar un gol más.

