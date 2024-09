El FC Barcelona ya conoce el logo de la banda que lucirá en el clásico contra el Real Madrid

En julio de 2022, el FC Barcelona llegó a un acuerdo de patrocinio con el servicio de música digital Spotify, en donde el club catalán lucirá el logo de algún emblema musical en los clásicos españoles contra el Real Madrid.

El primer logo de un artista que el cuadro blaugrana llegó a lucir fue el del rapero canadiense Drake en octubre de 2022, posteriormente, en marzo de 2023, la escuadra culé llevó en el pecho a la cantante española Rosalía.

Los últimos que llegaron a ser elegidos para decorar la camisola azulgrana en los enfrentamientos contra el acérrimo rival fueron la banda británica de rock, los Rolling Stones, y la compositora colombiana Karol G.

El próximo compromiso contra los madridistas será el domingo 27 de octubre, y el conjunto dirigido por Hansi Flick ya conoce el logotipo de la banda que utilizará en el Estadio Santiago Bernabéu.

El nuevo logo en la camisola blaugrana

De acuerdo con el diario español de prensa deportiva, Sport, el FC Barcelona lucirá el logo del grupo inglés Coldplay, conocido internacionalmente por los éxitos: Yellow, Viva la vida, Something just like this, A sky full of stars y Sparks.

La camisola con el logotipo de la banda saldrá a la venta como edición limitada, ya que este formato les ha funcionado con los cuatro artistas anteriores, debido a que muchos aficionados de la música deciden comprarlas como elementos de colección.

Lea más: El Barcelona revela la gravedad de la lesión que Marc-André ter Stegen sufrió contra el Villarreal

En mayo de 2023, el bajista de la agrupación, Johny Buckland, le aseguró a una radio de Cataluña que el cuadro azulgrana "es el mejor club del planeta", e indicó que en la época de Pep Guardiola llegaron a jugar "un futbol de otra galaxia".

Anterior a eso, durante la primera temporada de Xavi Hernández, el vocalista Chris Martin presenció un entrenamiento del equipo y decidió tomarse fotografías con el presidente Joan Laporta y otros jugadores del plantel culé.