El fin de una época dorada: Jürgen Klopp anuncia su salida del Liverpool tras casi 9 años en el banquillo

Klopp explicó que le comunicó a la directiva su marcha en noviembre, cuando empezaron a planificar la próxima temporada y se dijo a sí mismo: “No sé si estaré aquí el año que viene”.

“Puedo entender que esto sea un shock para mucha gente, pero lo puedo explicar. Amo todo sobre este club, esta ciudad y nuestros aficionados. Amo el equipo y a mi cuerpo técnico. Todo, pero que tome esta decisión muestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar”.

Junto a Klopp se marchan del equipo sus asistentes Pepijn Lijnders, que comenzará una carrera en solitario como entrenador, y Peter Krawietz, además del entrenador de desarrollo de élite Vitor Matos.

Además, el técnico alemán indicó que, tras esta sorpresiva decisión, se tomará un año sabático y no piensa regresar a los banquillos inmediatamente.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.

