El fuerte golpe que se llevó Cristiano Ronaldo contra el portero de República Checa en Nations League

El árbitro inmediatamente pausó el compromiso y se dirigió a revisar a ambos futbolistas que se encontraban tendidos en la gramilla del Sinobo stadium.

La peor parte del encontronazo pareció llevársela el portugués, ya que Vaclík se levantó a los pocos segundos, mientras que Cristiano Ronaldo se llevaba las manos al rostro en claro gesto de dolor.

Poco después, gracias a las imágenes de la transmisión se pudo apreciar que Cristiano Ronaldo se encontraba con un evidente sangrado, el cual requirió la atención inmediata del equipo de médicos de la Selección de Portugal.

The hit from Vaclik to Cristiano Ronaldo: #NationsLeague pic.twitter.com/lyoQsUujvL

— Reyi (@Reinaldodcg9) September 24, 2022