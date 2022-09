“El futbol une a la gente en momentos como este”: Aficionados ingleses protestan por la suspensión de la Premier League

“Creemos que el fútbol es la mejor manera para unir a la gente en momentos tan importantes como este, ya sean momentos de júbilo o de duelo”, dijo la FSA en un comunicado.

“Nuestra opinión es que a la mayoría de aficionados le hubiera gustado poder ir a los partidos este fin de semana y poder mostrar sus respetos a la reina junto al resto de sus compañeros“.

“No todo el mundo estará de acuerdo, por lo que no había una decisión perfecta para las autoridades, pero muchos aficionados sienten que esto ha sido una oportunidad perdida para el fútbol para poder rendir un tributo”.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022