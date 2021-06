El futbolista danés Christian Eriksen abandona el hospital tras una operación exitosa

Los médicos indicaron el jueves que al jugador del Inter de Milán de 29 años se le implantaría un desfibrilador para regular su ritmo cardíaco, lo que suscita dudas sobre su continuidad en el fútbol profesional.

“La operación fue bien y estoy bien dentro de las circunstancias”, declaró en un comunicado el jugador, quien pudo asimismo visitar la concentración de sus compañeros al norte de la capital danesa.

La dolencia de Eriksen, quien permaneció inconsciente largos minutos el sábado sobre el césped del estadio de Copenhague antes de ser salvado por un masaje cardíaco y por las descargas eléctricas de un desfibrilador, provocó una oleada de apoyo, tanto en Dinamarca como en el extranjero.

“Fue fantástico volver a ver a los chicos después de su fantástico partido de ayer (jueves)”, contó Eriksen.

“Gracias por los innumerables mensajes, fue increíble”, agradeció el centrocampista danés, quien continuará junto a su familia.

Derrotados (0-1) por Finlandia en un partido marcado por la dolencia de Eriksen al final del primer tiempo, los daneses perdieron de nuevo (1-2) contra Bélgica el jueves, y no les queda otra que ganar a Rusia, de nuevo en Copenhague, para tener alguna esperanza de pasar a octavos.

El desfibrilador automático implantable, o DAI, es un dispositivo que detecta y corrige los problemas de ritmo cardíaco, para prevenir el riesgo de muerte súbita.

