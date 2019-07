Gareth Bale: El futuro del jugador galés está cerca de China

View this post on Instagram

The final result against Shandong Luneng was 0:1. Unfortunately, we didn’t get the victory. This Saturday we will face the same opponent. Our fight won’t stop. 2019中国足协杯第5轮比赛,江苏苏宁易购0:1不敌山东鲁能泰山队止步16强。很抱歉未能捍卫这个主场,感谢所有为球队呐喊的球迷。而现在来不及沮丧和和遗憾,本周六的联赛,球队将北上客战同样的对手,战斗不容止息#苏宁战斗2019