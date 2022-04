El gesto que tuvo Xavi Hernández técnico del Barcelona, con Louis van Gaal quien fue diagnosticado con cáncer

La noticia impactó en el fútbol mundial, y en especial en quienes lo conocen en profundidad, como Xavi Hernández. El técnico del Barcelona, lo llamó por teléfono para invitarlo a un partido del conjunto culé antes del final de la temporada, para que así se pueda bañar del cariño de los aficionados que lo tuvieron en el banco de suplentes.

Más allá del vínculo DT-jugador en su momento, ambos siguen en contacto por el seguimiento lógico que Louis hace de los futbolistas a los que tiene en su seleccionado, como Memphis Depay o Frenkie de Jong.

Según especificó Mundo Deportivo, Van Gaal habría comprometido su presencia en un próximo duelo del Barcelona.

“Todo nuestro apoyo y solidaridad con Louis van Gaal, que ha anunciado que sufre cáncer de próstata. Deseamos que tengas una rápida y total recuperación. Mucha fuerza, Louis!”, fue el posteo que la institución compartió en su cuenta de Twitter.

Our thoughts and prayers go out to former Barça manager Louis van Gaal, who has been diagnosed with prostate cancer. Stay strong, Louis, and get well soon. 🙏 pic.twitter.com/uE5SzstOHR

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 3, 2022