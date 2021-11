El gol anulado a Cristiano Ronaldo que pudo cambiar la historia de Portugal en su camino a Qatar 2022

En Portugal esto cayó como un balde de agua fría y recordaron el partido del sábado 27 de marzo ante el mismo combinado en el que los colegiados no convalidaron un gol que había marcado Cristiano Ronaldo en el 90+4.

Ese tanto habría sido la victoria lusa y los habría puesto en el primer lugar de la tabla de posiciones en la que al final terminaron en segundo con 17 unidades por las 20 de Serbia.

Aquella vez Cristiano Ronaldo había marcado el 3-2 del encuentro, pero ni el asistente y el árbitro central convalidaron la anotación, que en las imágenes que otra vez se han hecho virales tras la derrota portuguesa ante Serbia se muestra que el balón ingresó en un 100 por ciento de su circunferencia.

Corría el minuto 90+4 del encuentro y CR7 tomó un pase largo que le llegó desde la banda izquierda. No le pegó bien al balón, pero este fue directo al arco, y aunque el defensa serbio intentó sacarla lo hizo cuando ésta ya había atravesado la línea de gol.

El asistente no alertó al central y éste, ante la duda, decidió no convalidar la anotación. No había VAR en el juego para verificar la jugada. Cristiano Ronaldo enfurecido, reclamó, se quitó el gafete de capitán, lo lanzó al suelo, se salió de la cancha y criticó duramente a los colegiados.

Balón ⚽️ traspasa claramente la línea de gol, increíble que en el Serbia Vs Portugal no validen éste gol de Cristiano. Eliminatorias y no hay VAR ? Quién lo entiende ? pic.twitter.com/VxDfZmRWrz — ANGÉLICA CAMACHO (@byAngelicaC) March 27, 2021

El entrenador de Portugal Fernando Santos dijo al finalizar el juego que Cristiano estaba molesto con el arbitraje no solo del juego del 14 de noviembre sino del 27 de marzo cuando le anularon el gol que habrían cambiado la historia de la clasificación a Qatar 2022.