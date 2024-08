El portero chileno Claudio Bravo anunció este 27 de agosto su retiro del futbol profesional a los 41 años. A lo largo de su carrera, que duró más de dos décadas, militó en Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Real Betis y, entre otros logros, además de conquistar dos Copa América con la Selección de Chile.

"Voy a dejar el futbol profesional. Creo que he tomado una decisión acertada, una decisión meditada, una decisión también muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano", explicó el arquero nacido en Buin el 13 de abril de 1983, en un video publicado en sus redes sociales.

"Creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento también para poder comenzar otra etapa de mi vida y también familiar, que seguramente será igual de exitosa como esta etapa que nos logró brindar grandes satisfacciones en todos los sentidos", aseveró el chileno.

Bravo también aprovechó el momento para enviar un mensaje de agradecimiento a los equipos que le dieron "oportunidad de crecer" y desarrollarse "en todo ámbito personal y laboral".

"También me encantaría agradecer a la parte fundamental de mi vida, al motor también de lo que ha significado mi carrera durante estos más de 23 años ligados al futbol profesional: mis padres, hermanos, mi esposa Carla, mis cuatro hijos, Josefa, Maite, Mateo y Emma. Hemos tenido la posibilidad de crecer juntos a lo largo de esta larga carrera y esta bonita aventura que ha sido maravillosa en todos los sentidos de la vida", añadió Bravo, considerado como uno de los mejores porteros de la historia del futbol chileno.

En temas de selección nacional, Bravo es reconocido como uno de los grandes referentes históricos de Chile ya que fue el portero titular de generación dorada de dicho país que se consagró con dos Copa América ganadas a la Argentina de Lionel Messi.

"Me ha tocado la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo. Lo he llevado con mucho orgullo. Ha sido lo más maravilloso que he podido hacer dentro de esta preciosa carrera. He jugado dos Mundiales, he jugado Copas América, obteniendo dos títulos para Chile. El orgullo para mí ha sido máximo en la selección nacional", aseveró.

En su palmarés puede ostentar el haber ganado títulos con Colo-Colo, Real Sociedad, Barcelona, Betis y Manchester City.

Entre sus trofeos más llamativos están la Champions League, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y las dos Copa América.