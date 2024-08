A finales de 2022, el delantero portugués Cristiano Ronaldo tomó de sorpresa a millones al anunciar su fichaje por el Al-Nassr de Arabia Saudita, tras haber permanecido más de 20 años en la élite del futbol europeo.

Su transferencia al Medio Oriente marcaba el final de "CR7" en las competiciones europeas, donde conquistó cada torneo que disputó, principalmente con el Real Madrid y el Manchester United.

El legado del comandante sonará por muchos años en Portugal, España, Inglaterra e Italia, sin embargo, su campeonato favorito siempre fue la Champions League, como él mismo admitió en reiteradas ocasiones.

"El Bicho" es el jugador con mayor cantidad de encuentros disputados en el torneo (187 partidos) y además, es el máximo anotador del certamen con 141 anotaciones a su nombre.

