El imperdible encuentro entre Messi y Zidane; la admiración mutua de las leyendas y el guiño a Cristiano Ronaldo

“ La palabra es una, magia, es lo que me gusta. No estamos todos los días juntos, pero es un día importante para mí para decirle la admiración que tengo para él. Para mí es pura magia. Para mí que entiendo de fútbol, ver a uno en el campo, casi sabía lo que iba a ver, la conexión “, dijo Zidane en su conversación con Messi.

“Son pocos esos jugadores. Hay, pero como él, no. Son muy pocos, bueno, uno“, añadió entre risas con Messi, al referirse con toda probabilidad al portugués Cristiano Ronaldo.

En la charla, Zidane y Messi contaron anécdotas sobre sus carreras. El francés destacó su admiración por el uruguayo Enzo Francescoli y contó la razón por la que acabó llevando el 5 del Real Madrid.

“Te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos, sí de enfrentarnos. Siempre el respeto y admiración por todo lo que hiciste y seguís haciendo”. Messi a Zidane, para Adidas. pic.twitter.com/0NpFG0e7et — Messismo (@Messismo10) November 9, 2023

“A Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid) no les gustan los jugadores con el 25, o el 30. Para él, el portero es el 1, y sigues así con los números. El presidente dice ‘eso no es fútbol, eso es fútbol americano, por favor’. Era el primer día y le dije que sí (sobre el dorsal 5). Y ahora es historia para mí. El 10, bien, y el 5 también. Del 21, en la Juve, no acuerdo mucho“, dijo.

El francés reconoció además que los defensas más duros con los que ha jugado son el italiano Paolo Maldini, por su inteligencia, y el también francés Lilian Thuram.

Lionel Messi por otra parte aseguró que cuando ve el número 10 se le viene Diego Armando Maradona a la cabeza y consideró que “todos querían ser como él, si bien ninguno llegó a serlo“.

➤ Zidane: «(El gol más especial) lo hiciste hace poco: con Argentina en la final. Es lo que faltaba. Faltaba solo este gol».

➤ Messi: «Y sí, hacer un gol de la final del Mundial, creo que es lo máximo. Los dos lo podemos decir (risas)». Cuando Lionel Messi, autor de un… pic.twitter.com/Yn2kMfMWhP — Invictos (@InvictosSomos) November 9, 2023



“Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial, porque ves el 10 y se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, el deseo era ese. Maradona era el 10 y el jugador que admirábamos“, dijo Messi.

“Yo a Diego lo vi poco, cuando fue a Newell’s en su etapa final tenía seis o siete años y no me acuerdo, igual que el Mundial de 1994. Era chico, no recuerdo mucho. Después vi videos. Es nuestro referente, nuestro ídolo. Para nosotros Diego es algo muy fuerte que va a seguir estando por muchísimos años más, no tengo dudas. Mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por vídeo, por lo que contamos“, agregó.

“Te admiro muchísimo, no tuvimos la suerte de jugar juntos, sí enfrentarnos un poquito. Siempre respeto y admiración por lo que hiciste y seguiste haciendo“, dijo Messi, elogiando al francés.

MESSI HABLANDO MARAVILLAS DE FRANCESCOLI CON ZIDANE 🤯🐔 pic.twitter.com/6HXf0JvfCP — La Página Millonaria (@RiverLPM) November 9, 2023



“Para mí es uno de los más grandes de la historia, siempre lo admiré, lo seguí mucho en el Madrid, lo sufrí porque yo era del Madrid. Él siempre fue un jugador. diferente, elegante, alto, magia, tenía todo. Me acuerdo el gol al Leverkusen, los goles del Mundial, la ruleta…“, aseguró.

El argentino reconoció también que anotar goles en un Mundial “siempre es más especial, por lo que significa“, respecto a anotar en la Liga de Campeones.