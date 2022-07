El inglés Wayne Rooney ante el desafío de rescatar como DT al DC United en la MLS

“Soy una persona ambiciosa. Un día quiero dirigir al más alto nivel. Esto es parte de este proceso”, añadió.

El DC United tiene balance de 5-10 con dos empates y 17 puntos, compartiendo el último lugar en la liga de 28 equipos.

El United despidió al técnico argentino Hernán Losada después de seis partidos, reemplazándolo con el técnico interino Chad Ashton.

“Realmente creo que con mis habilidades para desarrollar jugadores jóvenes, realmente podemos hacer que este club vuelva a tener éxito nuevamente“, agregó Rooney.

El ex estelar jugador renunció como entrenador del Derby County el mes pasado luego de que el equipo descendiera a la League One, la tercera división de Inglaterra, lo que abrió la puerta a su regreso a la MLS.

“He visto algunos (artículos de noticias) ciertamente en Inglaterra sobre esto como un posible paso atrás en mi carrera como entrenador“, señaló el ex jugador.

“Realmente encuentro eso una falta de respeto a esta liga. Siento que la experiencia de guiar al Derby County durante los últimos 18 meses ha sido excelente en mi desarrollo como entrenador“.

El DC United no ha llegado a los playoffs desde que Rooney ayudó al equipo a llegar a esa etapa en 2018 y 2019 como jugador.

“Hay una mentalidad que tengo que poner en los jugadores para que cuando salten al campo se conviertan en un equipo a respetar“, dijo Rooney.

“Eso es emocionante. Eso es lo que planeo hacer. Sabemos que va a ser difícil. Tenemos que tener una buena racha. Ellos saben cómo quiero jugar. Si podemos hacer eso de inmediato, ¿por qué no podemos llegar a los playoffs?“, subrayó.

Filadelfia venció al DC United 7-0 la semana pasada, igualando el récord de la liga por el mayor margen de derrota.

