El Juventus se atasca sin CR7, el Nápoles no falla y Lukaku sostiene al Inter

A tres días del cruce con el Barcelona en la Liga de Campeones, el Juventus encadenó su segundo tropiezo consecutivo en la Serie A y el tercero en las primeras cinco jornadas. Los hombres de Andrea Pirlo están a tres puntos del líder Milan, que recibe este lunes al Roma en San Siro.

Fue un golazo en el 78 del sueco Dejan Kulusevski en evitar lo peor para un Juventus que recibió el 0-1, obra de Andrea Favilli, y que sufrió en la primera hora de partido, antes de despertar y encerrar a su rival en su mitad de campo en los últimos treinta minutos.

Eso sí, cuando atacó el Juventus hizo daño a la zaga veronesa, que tembló, pero no se derrumbó. El español Álvaro Morata vio como el VAR le anulaba un golazo de vaselina por un milimétrico fuera de juego, mientras que el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el argentino Paulo Dybala, titular casi tres meses después, dispararon al larguero.

Las noticias negativas para Pirlo no las dio solo el nuevo tropiezo, sino también la lesión muscular del defensa Leonardo Bonucci, que se retiró a quince minutos del final. Sus molestias se suman a la de Giorgio Chiellini y del holandés Matthijs De Ligt, este baja segura para el Barcelona.

No conoce la derrota en el campo este año el Nápoles en la Serie A. Ganó 2-1 este domingo al Benevento, con el mexicano Hirving Lozano o el español Fabián Ruiz de titulares, gracias a los goles de Lorenzo Insigne y de Andrea Petagna, después de que sus rivales se fueran al descanso por delante 1-0.

El equipo de Gennaro Gattuso ganó 2-0 al Parma, 6-0 al Génova y 4-1 al Atalanta antes del triunfo ante el Benevento. Su única derrota fue un 3-0 administrativo decidido por la Serie A por no viajar a Turín en la tercera jornada para medirse con el Juventus, un castigo para el que los abogados del club napolitano están presentando un recurso.

En ese caso, la Hacienda Sanitaria Local napolitana (ASL), responsable de gestionar la seguridad del club durante la pandemia, ordenó que el Nápoles se quedara en confinamiento al tener a dos jugadores positivos por coronavirus. Sin embargo, la Serie A consideró que el equipo violó el protocolo federal y le castigó con una derrota por 3-0 administrativo.

No falló el Inter en el campo del Génova, con Romelu Lukaku que volvió a echarse al equipo al hombro. El belga, autor de un doblete el miércoles en la Liga de Campeones contra el Borussia Monchengladbach, anotó el 1-0 a 25 minutos del final, en un partido sentenciado por Danilo D’Ambrosio.

Lukaku lleva ya siete goles en seis partidos este año y permitió al Inter reencontrarse con la victoria en la Serie A tras la derrota en el derbi contra el Milan y el empate contra el Lazio. El cuadro de Antonio Conte es ahora cuarto, a dos puntos del Milan, aunque con un partido más.

Jornada redonda para el argentino Giovanni Simeone, delantero del Cagliari, que vio puerta por segundo partido consecutivo y, tras el doblete marcado al Torino, firmó una diana en la victoria por 4-2 lograda en casa contra el Crotone.

El Cholito, hijo del técnico del Atlético Madrid, Diego Pablo Simeone, propició la segunda victoria del Cagliari, en el que fueron titulares los uruguayos Diego Godín y Nahitan Nández y en el que el también uruguayo Cristian Oliva saltó al campo en la reanudación.

🔥 – Los últimos 10 partidos de Romelu Lukaku:

❌ vs. Dinamarca (🇧🇪)

⚽️ vs. Fiorentina

⚽️⚽️ vs. Benevento

❌ vs. Lazio

⚽️ vs. Inglaterra (🇧🇪)

⚽️⚽️ vs. Islandia (🇧🇪)

⚽️ vs. Milan

⚽️⚽️ vs. Gladbach

⚽️ vs. Genoa pic.twitter.com/QkgCBIMgPN

