El ‘Kun’ Agüero da clases de español a niños y adolescentes que están en cuarentena por la pandemia del coronavirus

Sergio Agüero, delantero del Manchester City, forma parte de una iniciativa de la BBC de Londres, y ha comenzado a dar clases de español a niños y adolescentes que están en casa por la pandemia del nuevo coronavirus.

Los alumnos que aprenderán español gracias a las enseñanzas del artillero argentino están entre los 4 y 14 años.

“Hola a todos, soy Sergio Agüero. Quiero decirle a todos los chicos que están aprendiendo en sus casas en este momento, que sigan así”, dice el ‘Kun’ en un video publicado por la BBC.

A esta causa se han unido celebridades como Liam Payne, exintegrante de ‘One Direction’, el actor Danny Dyer y la actriz Jodie Whittaker.

En su primera clase, Sergio el ‘Kun’ Agüero le enseñó a sus alumnos a contar del 1 al 12 en español.

Video: BBC

⭐️ #BBCBitesizeDaily is back today! ⭐️

To get you in the learning mood, here are @mwaksybluepeter, @karimzeroual, @aguerosergiokun, @dbuzz6589, @Dani_MasDyer and @JudgeRinderTV with some top tips!#Homeschooling #HomeschoolingUK pic.twitter.com/TKnBr4Z08g

— BBC Bitesize (@bbcbitesize) June 8, 2020