El líder AC Milan se reencuentra con el triunfo, Juventus aguanta el pulso

Después de perder contra el Atalanta (3-0) en la última jornada de la primera vuelta y frente al Inter (2-1) en la ‘Coppa’, el AC Milan volvió a la senda del triunfo al ganar por 2-1 en campo del Bolonia (13º), lo que le afianza como líder de la Serie A.

El croata Ante Rebic abrió el marcador para los ‘rossoneri’ aprovechando un rechace del arquero rival, el polaco Lukasz Skorupski (26), tras un penal lanzado por Zlatan Ibrahimovic.

El sueco, que había pedido disculpas a sus compañeros por su expulsión en el partido copero frente al Inter, pudo haberse resarcido de ese primer error tras otro penal señalado por el árbitro a favor del Milan en la segunda parte, pero cedió el lanzamiento a Franck Kessié para que el marfileño colocara el 2-0 en el marcador (55).

