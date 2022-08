El Liverpool ejecuta un despegue arrollador y una goleada histórica 9-0 al Bournemouth

Aunque el éxito fue coral, el duelo fue especialmente relevante para Firmino. El brasileño había perdido su protagonismo de antaño. La llegada el pasado año del colombiano Luis Díaz y este verano del uruguayo Darwin Núñez habían restado relevancia a Firmino a pesar de la marcha al Bayern del senegalés Sadio Mane.

Mucho tuvo que ver el sudamericano en el carácter que asomó en Anfield para contemplar el primer triunfo de los reds. Llegó tarde el éxito. En la cuarta jornada y con desventaja en la tabla respecto a los favoritos al título después de dos empates en sus dos encuentros iniciales y de la derrota del pasado fin de semana contra el Manchester United.

Herido en su orgullo y con ganas de enmendar la situación el equipo del alemán Jurgen Klopp afrontó la visita del Bournemouth que ganó en su estreno de la temporada contra el Aston Villa pero que fue superado en los dos siguientes. Y es que el cuadro de Scott Parker ha tenido que lidiar con rivales de enjundia. El Manchester City, el Arsenal y ahora el Liverpool. Tres derrotas seguidas.

A los seis minutos ya tenía encarrilado el choque el conjunto red. Dos asistencias de Firmino y dos goles. A los tres, de Luis Díaz, a los seis, de Harvey Elliot.

El Bournemouth estaba desesperado. Mohamed Salah pudo hacer el tercero al cuarto de hora aunque llegó en el 28, cuando Trent Alexander Arnold hizo una pared con Firmino y volvió a batir a Mark Traveres desde fuera del área. Un golazo.

El cuarto llegó a la media hora. Lo anotó el brasileño después de una jugada de Salah por la derecha y un mal despeje de la zaga visitante desconcertada en medio de una pesadilla. En el añadido antes del descanso llegó el quinto. En un saque de esquina de Andrew Robertson que cabeceó a la red Virgil Van Dijk.

El descanso frenó la avalancha pero no aplacó el ánimo red. Nada más empezar la segunda mitad Chris Mepham se introdujo el balón en su propia portería y agrandó a seis la ventaja del Liverpool, que hizo el séptimo a la hora de partido. Lo marcó Firmino. Un córner en corto acabó con un disparo lejano de Alexander Arnold. Trayers lo despejó. Pero el delantero brasileño, en boca de gol, marcó un nuevo tanto y el segundo en su cuenta.

Klopp levantó el pie del acelerador. El choque se sosegó. El técnico alemán dio por buena la goleada y movió su banco. Quitó a la vez a Robertson, Jordan Henderson y Firmino.

Aún así el festival anotador continuó.Fabio Carvalho hizo el octavo a pase de Konstantiinos Tsimikas, uno de los que tuvo minutos en el tramo final. No tuvo piedad el conjunto de Klopp que hizo el noveno por medio de Luis Díaz en el 85.

A first-half hat-trick of assists and a goal for Bobby 🤩

Sensational. pic.twitter.com/dahYCKrL9j

— Liverpool FC (@LFC) August 27, 2022