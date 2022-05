El Liverpool empata contra el Tottenham y cede puntos en la lucha por el título

Empatados provisionalmente a puntos, los ‘Reds’ dormirán el sábado líderes por la mejor diferencia de goles (+64 frente a los +63 del City), pero podrán ceder el primer puesto el domingo si el Manchester City puntúa contra el Newcastle (13º).

El resultado tampoco favorece en exceso al Tottenham (5º), en la lucha por puestos de Liga de Campeones. Queda a un punto del Arsenal (4º), diferencia que podría aumentarse si los ‘Gunners’ cumplen el domingo (13h00 GMT) contra el Leeds (17º).

El Chelsea (3º) tampoco logró los tres puntos y dejó escapar la victoria luego de un empate 2-2 contra el Wolverhampton (8º)

Después de una primera parte sin goles, el Chelsea se lanzó a la victoria con dos goles de Romelu Lukaku en menos de dos minutos (56 de penal, 58). Los ‘Wolves’, que nunca desconectaron del partido, reaccionaron gracias a un disparo imparable desde fuera del área del portugués Francisco Trincao (79) y empataron en la última jornada del partido, con un centro al área que remató con la cabeza Conor Coady (90+7).

Los ‘Blues’, que habían anunciado horas antes del partido la venta del club de Roman Abramovich al consorcio liderado por el estadounidense Todd Boehly, enlazan ya tres partidos consecutivos sin ganar, y han cosechado una única victoria en sus últimos cinco encuentros de campeonato (2 empates y 2 derrotas), una sangría de puntos que ha permitido a Arsenal (4º) y Tottenham (5º) amenazar su tercer puesto y complicar a los ‘Blues’ las tres jornadas que restan.

Peor suerte corrió el Manchester United (6º), goleado 4-0 en su visita a Brighton (9º). Las gaviotas dominaron durante todo el partido a los ‘Red Devils’ y se fueron al descanso por delante gracias al potente disparo de Moisés Caicedo (15). El Brighton siguió dominando después del paso por vestuarios, creando más ocasiones que fueron recompensadas con los goles del español Marc Cucurella (49), Pascal Gross (57) y Leandro Trossard (60).

Con esta derrota, el Manchester United queda matemáticamente fuera de los puestos de Liga de Campeones y sigue sin tener garantizada su participación en Europa League cuando solo les resta un partido por jugar.

En otro de los partidos de la tarde del sábado, el Watford (19º) confirmó matemáticamente su descenso después de perder 1-0 en su visita al Crystal Palace (9º), después de un gol de penal de Wilfried Zaha (31).

Al igual que el Norwich (20º), el otro equipo ya descendido matemáticamente, los ‘Hornets’ también eran equipo recién ascendido, y regresan a segunda división un año después.

Uno de los candidatos a acompañarlos en el descenso, el Burnley (16º) perdió como local 3-1 contra el Aston Villa (11º). Con esta derrota, los ‘Clarets’ siguen provisionalmente fuera del descenso pero podrían volver a la zona roja el domingo.

