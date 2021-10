El Liverpool empató con el City y dejan al Chelsea en el primer puesto de la Premier League

Sorprendido por la reacción de los Reds tras el descanso, el City encajó el primer gol en el minuto 59, anotado por Sadio Mané (1-0), tras una asistencia de Salah, y el segundo en el 76, marcado por el egipcio, tras una gran jugada individual (2-1).

El equipo de Manchester respondió en cada ocasión empatando, primero por medio de Phil Foden en el minuto 69 (1-1) y después con un disparo de Kevin de Bruyne, desviado por Joel Matip en el 81 (2-2).

– Guardiola ensalza el partido –

“Vaya partido”, afirmó el técnico del City, Pep Guardiola, a Sky Sports. “Esta es la razón por la cual en los últimos años Manchester City y Liverpool siempre han estado ahí, porque hemos tratado de jugar de esta manera. Desgraciadamente, no pudimos ganar, pero no perdimos”, añadió el técnico.

“Es por ello que la Premier League es la mejor. Fue fantástico, realmente fantástico”, añadió el catalán.

Por su parte, el técnico alemán Jurgen Klopp estaba decepcionado con el primer tiempo de su equipo, pero añadió que la cosa cambió en el segundo.

“La segunda mitad fue completamente diferente”, dijo. “Si solo hubiéramos jugado el segundo período, podríamos haber ganado, pero con ese primer tiempo que hicimos, estoy feliz con este punto logrado”, añadió el técnico alemán.

Por su parte, el Tottenham (8º) volvió a celebrar una victoria en la Premier League tras derrotar por 2-1 al Aston Villa (10º), y el Leicester (13º) desperdició una ventaja de dos goles para terminar empatando 2-2 en casa del Crystal Palace (14º).

Los ‘Spurs’ consiguieron un triunfo liguero por primera vez desde finales de agosto, cuando vencieron por la mínima al Watford.

– Victoria del Tottenham –

Desde entonces, el equipo que desde este curso dirige Nuno Espírito Santo había caído ante Crystal Palace (3-0), Chelsea (0-3) y Arsenal (3-1).

Pierre-Emile Hojbjerg (27) y Matt Targett (71) en propia hicieron los goles del cuadro del norte de Londres, mientras que Ollie Watkins (67) había logrado el empate para el Villa.

El Tottenham es por tanto 8º con 12 puntos, a solo dos de los puestos de Liga de Campeones, que ahora marca el Manchester United (4º).

Un poco más atrás en la tabla aparece el Leicester y es por desenlaces como el de este domingo.

Después de ponerse con un 0-2 de ventaja sobre el Palace gracias a los goles de Kelechi Iheanacho (31) y Jamie Vardy (37), los ‘Foxes’ se dejaron remontar en el segundo tiempo.

El joven Michael Olise (61) y Jeffrey Schlupp (72) lograron la igualada para la formación entrenada por Patrick Vieira.

El Leicester marcha 13º con 8 puntos, uno más que el Palace, que aparece justo por detrás.