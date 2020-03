El Liverpool necesita despertar

Intocables hasta hace bien poco, los Reds suman tres derrotas en los últimos cuatro duelos. Perdieron en Madrid ante el Atlético en la ida de octavos de la Champions (1-0), luego lo hicieron ante el Watford el domingo (3-0), dejándose su imbatibilidad en la Premier League, y volvieron a caer el martes, en octavos de la Copa ante el Chelsea (2-0).

Su única victoria en este tramo fue la sufrida remontada 3-2 ante el West Ham.

Y más allá de la recepción al Bournemouth, el reto del Liverpool es el miércoles, cuando necesita remontar ante el Atlético para seguir defendiendo su título en la Champions.

En Stamford Bridge el equipo dirigido por Jurgen Klopp se mostró fallón y muy vulnerable en defensa, especialmente en los contraataques, ante un Chelsea que presentó una formación con varios jugadores poco habituales.

Además el sábado su técnico Jurgen Klopp no podrá contar con su arquero titular, el brasileño Alisson Becker, tocado en una cadera y que también es duda para el Atlético.

