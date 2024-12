El memorable fin de año de “Vini”: homenaje de Brasil, el like de CR7 y hasta copiloto de avión en Dubái

Premiado, homenajeado y hasta desafiando a las alturas, así vivió la recta final del 2024 Vinícius Jr, a solo días de ganar el premio como "The Best" y el Mejor Futbolista del Año por Globe Soccer.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presentó este domingo una nueva imagen de la fachada de su sede, en Río de Janeiro, que ahora exhibe una gran fotografía de Vinicius Jr con la camiseta de la selección y la leyenda: "El mejor del mundo es nuestro".

La CBF celebró que, con el Premio The Best, que la FIFA concede al mejor futbolista del año, Vini "se juntó a un grupo selecto" de jugadores brasileños, formado por Ronaldo Nazario, quien obtuvo ese reconocimiento tres veces, Ronaldinho Gaúcho (2), Romário y Rivaldo.

Además de hacer un repaso de la trayectoria de Vini y de los títulos que acumula en su carrera con el Real Madrid, la CBF valoró que "el impacto del delantero va más allá de las cuatro líneas" de los campos de fútbol.

"Vinicius es hoy uno de los principales protagonistas de la lucha antirracista y trabaja que otros jóvenes, negros como él, criados en lugares de inestabilidad social, de tengan condiciones para subir en la vida y realizar sus sueños", sostuvo la entidad rectora del fútbol brasileño en un comunicado.

Así tratan a Vinicius en Brasil: pic.twitter.com/NMkjWNqh2O — Madrid Sports (@MadridSports_) December 29, 2024

El "me gusta" de Cristiano y...¿piloto por un día?

Más bien, copiloto. Pero sí, "Vini" "piloteó" un avión durante sus vacaciones y celebraciones respectivas tras obtener el The Best y ser galardonado como el Mejor Futbolista del Año en la gala de los Globe Soccer.

En las redes sociales se viralizó un video en el que se observa al brasileño sentado en la silla del copiloto de un avión sobrevolando los cielos de Dubái.

"Vienen con el capitán Vini Jr.", dice el 7 del Real Madrid mientras suelta una carcajada.

"VIENEN CON EL CAPITÁN VINI JR."



JAJAJAJAJAJA @vinijr 🤣🤣🤍 pic.twitter.com/3GUwGQoxt1 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 29, 2024

Mientras tanto, en su cuenta oficial de Instagram, el portugués Cristiano Ronaldo, e ídolo futbolístico de Vinícius, le daba "me gusta" a su más reciente publicación. En este carrusel de imágenes, además de una fotografía montado en dicha aeronave, el "The Best" 2024 aparece junto a sus premios obtenidos en los Globe Soccer Awards.

Rápidamente los fans de ambos futbolistas, en especial los seguidores del Real Madrid, tomaron capturas de pantalla del 'like' y lo viralizaron en las redes sociales. Cabe recordar que, durante la gala de los Globe Soccer, CR7 elogió en reiteradas ocasiones al brasileño y lo defendió de las críticas tras perder el Balón de Oro frente al español "Rodri", y aseguró que, a su criterio, Vinícius era el justo ganador por encima del mediocampista del Manchester City.