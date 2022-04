El mensaje de Claudio Bravo tras ganar la Copa del Rey, la críticas que recibió por salir fumando

Claudio Bravo, portero chileno que jugó toda la final, no pudo detener ninguno de los penaltis, sin embargo, hizo un gran partido bajo el arco y levantó su octavo título en España, tras los siete que se adjudicó con el Barcelona.

Gracias a la copa, el portero alcanzó los 22 títulos como profesional y lo celebró de una particular manera. Fue en su cuenta de Twitter, que el chileno de 39 años compartió una imagen en donde citó “El éxito está en nunca dejar de creer cuando te dejas la piel lo disfrutas a más no poder“, en donde posaba mientras fumaba.

La celebración no pasó desapercibida por la afición bética, que pese a celebrar la obtención del título, algunos reprocharon la forma en la que el guardameta decidió compartir su alegría.

El éxito está en nunca dejar de creer 🏆 cuando te dejas la piel lo disfrutas a más no poder. @RealBetis MushoBetis Carajo 💚 pic.twitter.com/4uLUW7H5Yp — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) April 24, 2022

“Me pareces un buen portero. Zorionak. Ahora posar así no tiene ningún sentido. Que pensaran los niños que te siguen? Es buena influencia esa foto?el éxito es celebrar los mismos siendo conscientes que somos ejemplo para muchos de ellos“, así como “Te felicito por el triunfo pero no deberías salir fumando, sabes cuantos niños te siguen?? Pésimo ejemplo.“, son algunas de las respuestas que se leen en el tweet de Bravo.