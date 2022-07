El mensaje de la esposa de Dani Alves con que podría descartar su llegada a Pumas

En su perfil verificado de Instagram, Joana Sanz difundió una fotografía de Dani Alves durante el instante en el cual le dio un trago a una copa de vino. En la descripción de la imagen capturada en París, Francia, la modelo escribió “apreciando los momentos” y un par de emojis que reflejan un brindis.

La publicación comenzó a tener diversas interacciones de aficionados mexicanos. Incluso, un usuario comentó que el futbolista se encontraba brindando “por su decisión de venir a Pumas ¡Felicidades! Nos va a ir de maravilla”. El comentario no pasó inadvertido e, incluso, la autora de la publicación respondió con la frase “No inventen” acompañada con un emoji que denota risa.

A más de una semana de que las versiones acerca de un posible acuerdo entre el jugador con más títulos en la historia del futbol mundial y el equipo universitario comenzaron a circular, no se ha confirmado ningún tipo de acuerdo. Incluso, en vísperas de disputar el encuentro amistoso contra el Celta de Vigo en la Ciudad Universitaria, el director técnico Andrés Lillini negó tener conocimiento acerca del tema.

“Con respecto a lo que dicen de Dani Alves, no tengo noticias por parte de la directiva y el tema no se toca. Estuve en la mañana con la directiva y no me dijeron nada. No soy el hombre adecuado porque no tengo ninguna información (…) A mí con que me aporte una copa de todas las que tiene me alcanza. Todo lo que se me cruza por la cabeza es lo que nos puede aportar el jugador”, declaró ante los medios.

Si bien el estratega argentino se ha negado a pronunciarse sobre el rumor, Leopoldo Silva, presidente del patronato del equipo universitario, reveló que el interés imperante al interior de la institución ha sido correspondido por el jugador.

En ese sentido, confirmó pláticas con personas en el entorno del brasileño, aunque negó la existencia de una oferta formal de por medio.

Por qué ha demorado el fichaje de Dani Alves

Aunque el exjugador del FC Barcelona ha dado a conocer su gusto por la cultura mexicana en diversas ocasiones, diversos factores se han interpuesto en su llegada al futbol nacional. Desde que los rumores comenzaron a difundirse, algunas versiones apuntaron a que el defensa lateral esperaba la aprobación de Tité, estratega de Brasil, para asegurar un lugar en la plantilla que acudirá al Mundial de Qatar 2022 en caso de llegar a México.

Otro de los obstáculos que se imponen en la firma con el equipo auriazul es el deseo de su esposa. De acuerdo con diversos medios de comunicación, la modelo de Tenerife tendría interés por arribar a Brasil, país de origen de Daniel Alves y desde donde también ha recibido ofertas.

La llegada de Alves a la Ciudad Universitaria, en apariencia, puede ser sostenida por el club. En la actualidad cuentan con disponibilidad de seis plazas destinadas a jugadores no formados en México y, habrían ofrecido al defensor USD 3 millones a cambio de estampar su firma y sin considerar el millonario salario que percibiría en el año futbolístico.