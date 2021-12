El nuevo técnico del Manchester United: “Nunca he visto a nadie tan en forma como a Cristiano con 36 años”

“Tienes que adaptarte a los jugadores que tienes disponibles”, dijo el alemán, que ofreció este viernes 3 de diciembre su primera rueda de prensa como técnico de los ‘Diablos Rojos’.

“Ver ayer a Cristiano en la segunda parte, con 36 años… nunca he visto a un jugador tan en forma. Sigue siendo un futbolista que puede marcar la diferencia con facilidad. Ayer vi a Cristiano presionar, así que creo que está más que dispuesto a hacerlo. Sus compañeros tendrán que hacer lo mismo”, añadió.

El alemán tendrá la primera oportunidad de dar a Cristiano el rol como titular este domingo en el duelo en Old Trafford contra el Crystal Palace.

Según MisterChip, Cristano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en la historia del fútbol profesional en marcar 800 goles en competiciones oficiales. Lionel Messi, el rival eterno de CR7 marcha detrás de él en cantidad de goles anotados.

Our minds are already set on the next game, there’s no time to celebrate! Today’s win was very important to get back on track, but there’s still a long road to go until we reach our destination… Congrats to all my teammates, great spirit tonight! 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/XUFsOOGlws

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 2, 2021