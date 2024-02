El partido de Lionel Messi en Japón: Triplete de caños, una jugada aplaudida y su reacción en los penales

Messi ingresó al terreno de juego al minuto 60 de partido, entre ovaciones y canticos del público japonés que esperó con ansias verle jugar.

El argentino no decepcionó, ya que en apenas media hora respondió con varios pases milimétricos y jugadas de fantasía, como el “hat-trick” de caños que se mandó ante sus rivales, incluido el jugador Taisei Miyashiro, quien sufrió lo sufrió de primera mano.

MESSI NUTMEG 🥜 LIONEL MESSI getting back into swing of things for Inter Miami in Japan, dishing out nutmegs like they’re nothing. Crowd at Vissel Kobe friendly in audible awe of the GOAT. 🐐 pic.twitter.com/XH19kZ5tlo

— Men in Blazers (@MenInBlazers) February 7, 2024