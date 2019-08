El ‘Pep’ uruguayo Jorge Almada hace imparable al Santos en México

Jorge Almada, entrenador de Santos, durante el juego de la jornada 3 del torneo mexicano de futbol, en el estadio Jalisco de Guadalajara. (Foto Prensa Libre: EFE)

Con 12 puntos en cuatro jornadas, los ‘Guerreros’ santistas de Almada son líderes en el balompié azteca, además de tener la mejor defensa con solo dos goles en contra como consecuencia de un juego ofensivo que les ha permitido tener un promedio de tres goles por partido en lo que va del torneo.

El fin de semana, el Santos de Almada confirmó su arranque arrasador con una goleada de 4-1 sobre el Puebla en un partido que tuvieron que resolver con 10 hombres desde el minuto 44 por la expulsión del defensa brasileño Matheus Doria.

“En el futbol moderno quedarse con un hombre menos es una desventaja muy grande, sobre todo para los que intentamos proponer y salir jugando. Cuando nos quedamos con 10 no nos generaron casi situaciones y manejamos muy bien el balón”, resumió Almada al final del partido.

Puso los cimientos

Almada llegó al futbol mexicano desde el mes de abril cuando los ‘Guerreros’ andaban de capa caída, pero aún así intentó meterlos a la liguilla del Clausura 2019 con dos victorias en los tres partidos que dirigió como técnico interino.

📷 Iniciando la semana con toda la actitud, en #ModoGuerrero 🇳🇬😎 pic.twitter.com/dpLWhnw4sC — Club Santos (@ClubSantos) August 12, 2019

“Venimos a cerrar el torneo dignamente pero, sobre todo a poner los cimientos del siguiente”, apuntó Almada recién llegado a México.

El uruguayo dio sus principales retoques a la ofensiva con dos fichajes: el centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán y el extremo ecuatoriano Eric Castillo.

El equipo del estratega uruguayo “anda encendido”, apuntó el lunes la Liga MX quien incluyó al uruguayo como director técnico del equipo ideal de la jornada. “El Santos Laguna de Almada es, hasta el momento, la mejor escuadra del torneo”.

Le dicen ‘Pep’

Mientras en Europa allá por el 2009 el Barcelona de España cerraba de gran manera la primera temporada con Josep Guardiola al mando, en Uruguay Almada comenzaba su carrera como entrenador al frente del modesto Tacuarembó, equipo en el que estuvo un año.

📹▶️ Nuestro Profe Almada habló en entrevista exclusiva para la Revista de la @LigaBBVAMX. ¡Checa las declaraciones del DT de la Jornada 4! #ModoGuerrero 🇳🇬⚔https://t.co/oPaTE6QkRu — Club Santos (@ClubSantos) August 12, 2019

Luego, entre el 2010 y el 2015, se hizo cargo del River Plate charrúa, escuadra con la que ganó el torneo denominado Preparación 2012.

En el 2015 se mudó a Guayaquil para asumir el mando del Barcelona ecuatoriano, donde ofreció un fútbol “rápido y agresivo”.

En esa época, se declaró admirador de Guardiola y por ello pronto lo llamaron el ‘Pep’ uruguayo.

En Ecuador, Almada hizo campeón al Barcelona en 2016, año en el que fue reconocido como el mejor entrenador de la liga.

“Fue un año espectacular”, apuntó Almada ante la prensa uruguaya y presumió que “además de lo bien que jugó el equipo, fue el más goleador, tuvo la defensa menos vencida y uno de los récords que batimos fue que todos los futbolistas marcaron goles, hasta el arquero (Máximo Banguera). Tiró un penal”.

📹▶️ ¿Qué mejor manera de iniciar la semana que recordando la victoria de ayer ante @ClubPueblaMX? Por si te la perdiste, acá el resumen del encuentro 👇#ModoGuerrero 🇳🇬⚔ pic.twitter.com/YWDk8E0cf8 — Club Santos (@ClubSantos) August 12, 2019

Al año siguiente, la revista inglesa Four Four Two lo colocó en la posición número 45 de su ránking de los mejores directores técnicos en el mundo. “Guió al Barcelona (de Ecuador) a una de las mejores temporadas de su historia”, apuntó el impreso británico.

Si bien en México ya se está haciendo de un nombre, Almada, de 53 años, asegura tener “los pies en la tierra; hemos hecho cosas muy buenas, pero debemos reafirmarlas”.

