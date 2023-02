El poderoso mensaje de Alexia Putellas (ganadora de The Best): “El problema es global; tenemos que escucharnos”

“Esto me da mucho ánimo para seguir la recuperación, seguir entrenando duro, volver lo mejor posible y ayudar al equipo como siempre he querido hacer”, indicó Alexia Putellas, futbolista del Barcelona, que se impuso a la inglesa Beth Mead y a la estadounidense Alex Morgan en los premios The Best.

Putellas reconoció que el premio le había sorprendido porque lleva siete meses fuera de los terrenos de juego, pero recordó que su pasada temporada fue buena y solo se perdió tres semanas.