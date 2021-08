El portero del Reims le pidió a Lionel Messi una foto con su hijo en su debut con el PSG

Pese a que disputó media hora, entre los 25 minutos de tiempo regular y los seis de descuento no pudo conseguir una anotación.

A la postre, cuando caminaba hacia el vestuario junto a Keylor Navas, el meta serbio de 25 años lo abordó tímidamente y con su niño en brazos le pidió una fotografía. Messi no puso objeción, cargó al bebé y permitió la selfie.

Seguidamente, el volante neerlandés Mitchell van Bergen se acercó para pedirle su camiseta. Y finalmente, cuando ya estaba a pasos de túnel de vestuarios se detuvo para firmar una pancarta a un anciano confirmando así su estrellato magnético.

Por si fuera poco, también pudimos ver el reencuentro de Messi con quien fuera su compañero en el Barcelona, Thierry Henry, hoy comentarista para una cadena francesa de televisión.

-Su segundo debut-

Diecisiete años tuvimos que esperar para volver a ver a Lionel Messi debutar con otro equipo.

Coincidentemente, esta vez también debutó entrando de cambio.

La primera vez fue con su exequipo, el FC Barcelona el 16 de octubre del 2004, contra el Espanyol y de igual forma con el dorsal “30” a la espalda.

El momento de su ingreso:

Messi's first moments in PSG. This Arabic commentary is wonderful to listen. The man has poems on Messi…!#Messi #League1 pic.twitter.com/coS0rr9Lir — Junaidh🇵🇸🇵🇸 (@junaidh_ct) August 29, 2021

La reunión con Henry:

🎙 Thierry Henry: “When Messi came into the game, the entire crowd was chanting his name. The last time I saw something similar, it was with Iniesta.” pic.twitter.com/8G4RWqfGCv — FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) August 29, 2021

Aquí el bonito momento entre el portero serbio y el argentino: