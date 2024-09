El portero que el FC Barcelona eligió para reemplazar a Marc-André ter Stegen

Durante la sexta jornada de La Liga española, el FC Barcelona derrotó 1-5 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, sin embargo, no todo fue positivo para el club catalán, que perdió a su capitán, el portero alemán Marc-André ter Stegen, debido a una lesión.

El guardameta teutón tuvo que ser sustituido al término del primer tiempo y posteriormente la institución blaugrana anunció que había sufrido una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, y estará fuera de las canchas por 8 meses, apróximadamente.

En su lugar ingresó el arquero español de 25 años, Iñaki Peña, quien también defendió el arco culé el pasado miércoles 25 de septiembre ante el Getafe, y hasta el momento lleva 135 minutos sin recibir gol.

A pesar de las buenas actuaciones del nacido en Alicante, la directiva azulgrana está consciente que necesita un portero más experimentado para suplir a Ter Stegen durtante el resto de la temporada, por lo que empezaron a sonar nombres como Keylor Navas, Claudio Bravo y Wojciech Szczęsny, entre otros.

A través de sus redes sociales, el periodista deportivo italiano especializado en los fichajes en el mundo del futbol, Fabrizio Romano, reveló que el guardameta polaco Wojciech Szczesny está en conversaciones directas con el FC Barcelona.

"Sería una falta de respeto si no considerara esta opción para mi carrera. El Barça es uno de los mejores clubes del mundo”, confirmó el guardameta durante una entrevista con el diario español de prensa deportiva, Sport.

Posteriormente, Romano aseguró que en Cataluña ya existe un acuerdo cerrado para que el portero polaco se incorpore como agente libre y pueda sustituir a Ter Stegen con un contrato de un año. "En los próximos días se realizarán las pruebas médicas en España", comentó.

Lo último que se sabe es que Wojciech firmará el lunes 30 de septiembre su contrato con el Barcelona hasta junio de 2025, por lo que Iñaki Peña tendrá que defener el arco culé una vez más en la octava jornada de La Liga ante el Osasuna.

Szczesny actualmente tiene 34 años y debutó profesionalmente en 2009 con el Brentford de la segunda división inglesa, posteriormente ficharía por el Arsenal inglés y defendería la camisola de los artilleros por 181 partidos.

En 2015 comenzaría su aventura en Italia, formó parte de la Roma por dos años antes de unirse a la Juventus de Turín, el club con el que disputó más encuentros: Un total de 252 compromisos en siete temporadas.

A lo largo de su carrera el polaco ha levantado 11 títulos: Dos FA Cups y una Community Shield con los "Gunners", y tres Series A, tres Copas de Italia y dos Supercopas Italianas con la "Vieja Señora".

🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny to Barcelona, here we go! Deal in place for Polish goalkeeper to join as free agent.



Szczesny will come out of retirement to sign for Barça and replace ter Stegen on one year contract.



↪️🇵🇱 Medical tests will take place in Spain in the next days. pic.twitter.com/FClO42e6Qg