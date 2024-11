“El problema de Mbappé en el Real Madrid”: Benzema opina sobre el desempeño de su compatriota

El Real Madrid sufrió en las últimas semanas dos duros golpes que han hecho temblar toda la estructura del conjunto merengue.

Desde los dirigentes hasta el cuerpo técnico y jugadores blancos han sido señalados después de las derrotas ante el FC Barcelona por 0-4 en Liga y el 1-3 en Champions contra el AC Milan.

Uno de los que más críticas ha enfrentado es el francés Kylian Mbappé, que llegó como un refuerzo estelar y con intención de ser un jugador determinante, pero por ahora sus primeros meses como merengue han sido difíciles y no ha logrado ser lo que la afición blanca espera.

En ese sentido, Karim Benzema, que estuvo 14 temporadas en el equipo, se atrevió a charlar en una entrevista con un canal de televisión española sobre la dificultad que Mbappé encontró en el Real Madrid y la define en su posición dentro de la cancha.

"El problema para mí es que Mbappé no es delantero centro. Cada vez que juega con Francia de '9' no está bien, no es su posición. El problema es que en la izquierda hay otro futbolista que está a su mismo nivel", aseguró el astro francés, de 36 años, en una entrevista concedida el 4 de noviembre por la noche en el programa deportivo El Chiringuito.

"A Viní no le puedes poner en la derecha o de delantero centro, donde marca diferencias es en la izquierda. A ver cómo hace eso (Carlo) Ancelotti", el técnico italiano del Real Madrid, prosiguió Benzema, que juega en la actualidad en el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

"Ancelotti sabe mucho y va a ver cómo soluciona eso. Mbappé no es un 9. La gente le pide muchas cosas, mucha presión. Y esto no es el PSG", sostuvo el ariete galo, que ganó el Balón de Oro en 2022.

Benzema tiene claro que el Mbappé no tiene que rendirse: "No tiene que bajar los brazos. No creo que se vaya a mover Viní porque es el mejor del mundo ahora. Tiene que meter en su cabeza que ahora es un 9 y que se olvide de la izquierda".

El exdelantero del club merengue, que estuvo 14 temporadas en el equipo, recordó además la presión en el Real Madrid: "Mi situación el primer año y el de Kylian es diferente. Yo tenía 21 años y él tiene 25, no es lo mismo".

"Él sabe que hay mucha presión en el Real Madrid. No metes un gol en dos o tres partidos y te van a matar. Tiene que aprender a vivir eso. Se tiene que meter esa presión. Cada partido es nuevo y hay que meter goles, le han traído para eso y tiene nivel para ello", añadió.

"Mbappé tiene que meterse en la cabeza que ahora es un 9 y olvidarse de la izquierda, porque te han traído para meter goles, únicamente"



Te firmo cada una de las palabras de Benzema y lo de que el ya tiene 25 y no 21 cuando vino el, es un palo curioso. pic.twitter.com/RFc1PZFRZs — FeyValentine (@valentine_fey) November 5, 2024