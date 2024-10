El Real Madrid festeja, Vinícius marca un golazo y la fuerte lesión de Dani Carvajal

El mejor partido de la temporada de Vinícius, rescatando la imagen del jugador desequilibrante que dio un paso al frente en pegada, revitalizó al Real Madrid para enterrar la duda que siempre genera la derrota en la casa blanca, en un duelo con dos goles desde fuera del área que encarriló Fede Valverde en un primer acto en el que el Villarreal amenazó sin acierto.

Celebraba el madridismo la huida del que podía convertirse en primer bache de una temporada que ya comenzó torcida por la irregularidad como visitante, el regreso a su verdadera identidad de Vinícius, de nuevo el gran líder, cuando se apagó la fiesta entre lágrimas de Dani Carvajal.

Camavinga enchufó al Real Madrid, aún con carencias por pulir pero corrigiendo errores que le marcaban. Tomó el duelo con la seriedad que merece el Villarreal. No hubo relajación en el primer acto e incluso marcó de una forma poco habitual este curso.

La primera derrota del curso, en Lille, que extendió el mal sabor de boca de haber dejado escapar el derbi del Metropolitano en el último suspiro, no provocó el regreso al tridente de Ancelotti.

Pero en el combate de púgiles que asomaba fue Fede Valverde el que se impuso con su golpeo a los 14 minutos. Un gol que necesitaba el Real Madrid. Los jugadores para ganar tranquilidad. La grada para calmar la ansiedad que ya asomaba con algún silbido cuando Barry remató fuera la primera clara.

No desfiguró el gol al Villarreal, pese a que sufrió en el marcaje de Femenía a un Vinícius más constante y animado. Recuperando brillantez en el uno contra uno para desbordar con eficacia. Pero también encontró Marcelino en su banda izquierda.

El partido se desplomó en su ritmo en el segundo acto. Comprensible en todo caso en el Real Madrid por el desgaste de partidos, tras jugar en la 'Champions'. Injustificable en un Villarreal sin competición europea al que le faltó fe para ir a por el partido tras sus buenos detalles del primer acto.

