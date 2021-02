El Real Madrid gana agónicamente al Atalanta que jugó con 10 hombres desde el minuto 18

Un gran disparo con la pierna derecha del francés Ferland Mendy en la recta final del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, dio el triunfo al Real Madrid ante el Atalanta en Bérgamo, en un partido en el que jugó desde el minuto 18 con un jugador más por la expulsión con tarjeta roja directa al centrocampista, Remo Freuler.

Los intentos de un Real Madrid plagado de bajas, con la ausencia de nueve futbolistas, encontraron el premio del gol a cuatro minutos del final cuando Mendy inventó un disparo con la derecha desde la frontal.

Fue el premio al equipo de Zinedine Zidane, que no ganaba un partido de eliminatorias de la Liga de Campeones desde 13 de febrero de 2019 ante el Ajax. Mendy fue el jugador clave del duelo, al sufrir la entrada al borde del área a los 17 minutos del centrocampista suizo Remo Freuler que provocó su expulsión por roja directa y condicionó el juego de un equipo ofensivo como el Atalanta.

😤 Risultato amaro, ma qualificazione ancora aperta.

👊 A bitter result, but everything's still to play.@Plus500 #AtalantaReal #UCL #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/PxMWdiAjFa

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 24, 2021