El Real Madrid termina pidiendo la hora contra el Alavés

Con el primer golazo de Kylian Mbappé como delantero blanco, el Real Madrid se divirtió aunque terminó pidiendo la hora (3-2) frente al Alavés, este 24 de septiembre en partido de la séptima jornada de la Liga.

Lucas Vázquez (minuto 1), Mbappé (40), Rodrygo (48) celebraron en lo que parecía una noche plácida para el campeón de Europa. Carlos Benavídez (85) y Kike García (86) le pusieron emoción a la recta final.

Con este triunfo el Real Madrid se sitúa con 17 puntos, a uno del líder Barcelona, que el 25 de septiembre recibe al Getafe.

No se había cumplido el primer minuto cuando Vinícius rompió por la izquierda y sirvió para que Lucas Vázquez, sustituto de Dani Carvajal en el lateral derecho y como capitán, apareciera como un ariete en el área para abrir el marcador.

Mbappé firmó el 2-0, su quinto tanto en la Liga, el más espectacular desde que aterrizó en España: tocó de tacón para Jude Bellingham, que le devolvió al espacio para que el francés se encargara de lo demás, regate letal y disparo pleno de confianza.

Hasta ahora, a pesar de las cifras, la estrella francesa había multiplicado los remates ansiosos, precipitados, sin el 'timing' de los elegidos.

Pero Mbappé cada vez está más fino, preciso y cómodo con sus compañeros.

Jugó en punta, con Vinícius por la izquierda y Rodrygo por la derecha, Bellingham por detrás, en un cuarteto mágico que Carlo Ancelotti no ha querido rotar, a pesar de la pujanza desde el banquillo del insolente Endrick, que suma méritos para ser titular a sus 18 años.

El Alavés había sido un amigo en el Santiago Bernabéu hasta la recta final. En el descanso había bajado los brazos, con el central marroquí Abdel Abqar pidiéndole la camiseta a Mbappé antes de entrar en los vestuarios.

Nada más comenzar el segundo tiempo Rodrygo, en busca del reconocimiento que tienen sus tres compañeros de ataque, se marcó un solo por la derecha que finalizó con un disparo casi sin ángulo que entró por debajo de las piernas del arquero Antonio Sivera.

Por Rodrygo entró en el campo Endrick, con media hora para seguir mostrándose. En su primer remate, tras ganar un forcejeo, se topó con el larguero.

En la recta final el Alavés aprovechó el despiste del Real Madrid con los cambios -Mbappé salió con molestias musculares- para quedarse a las puertas de la remontada.

