Los artistas dieron vida al tema oficial, una obra escrita por el miembro de OnRepublic Ryan Ryder, y que ha tenido mucha aceptación entre los aficionados.

Con más de un millón de reproducciones en todas las plataformas no ha pasado desapercibida en la industria musical y sonó por megafonía antes de un espectáculo de bailes y colores en el que se despacharon varios temas: 'Piece of your Heart', 'Paradise' y 'Fadez Love' de Meduza y 'Marchin' On' de OneRepublic.

Los aficionados de Alemania y de Escocia lo disfrutaron. Pero todo ese espectáculo no pudo con Beckenbauer. Después apareció por los videomarcadores del Allianz Arena levantando sus trofeos, el público se emocionó y su mujer rozó las lágrimas.

La presencia de los dos capitanes de 1980 y 1996, Bernard Dietz y Jürgen Klinsmann, junto a su viuda Heidi, pudo con 'Fire'. Beckenbauer, sin duda, se llevó la última victoria de su carrera. Y lo hizo ante a su afición y con un homenaje más que merecido. El 'Kaiser' brilló como en los viejos tiempos.

