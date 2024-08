El entrenador argentino del Inter Miami, Gerardo "El Tata" Martino, aseguró este viernes 23 de agosto que la recuperación del capitán Lionel Messi "va por buen camino" y afirmó que el astro estará de vuelta antes que termine la temporada regular de la Major League Soccer (MLS).

"No está entrenando con el grupo pero ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos. Va evolucionando bien. Era previsible que no esté con Argentina para los partidos de eliminatorias porque todavía no está en condiciones de jugar", dijo Martino.

"No hay una fecha estimada para su vuelta. Hay que empezar a ver cómo se está sintiendo a medida que va sumando entrenamientos", añadió el director técnico argentino, antes de confirmar que Leo regresará a la acción antes de que empiecen los 'play-offs'.

El conjunto de Florida actualmente se encuentra en la primera posición de la Conferencia Este, con 53 puntos tras 25 fechas, y la última jornada de liga para las "Garzas" será el sábado 19 de octubre frente al New England Revolution.

Los play-offs de la MLS

Los partidos "comodín", como se les llama en Estados Unidos, tendrán lugar el 23 de octubre, donde se enfrentarán el octavo y noveno lugar de ambas conferencias; mientras que la primera ronda de las eliminatorias arrancará el 26 de octubre.

La "Pulga" arrastra una lesión en el tobillo desde la final de la Copa América contra Colombia del pasado 14 de julio, sin embargo, el '10' no juega para el Inter Miami desde el 1 de junio debido a su ausencia por el torneo continental.

Eliminados de la Leagues Cup y ya solo con la MLS en juego, el cuadro rosa y negro regresa este sábado 24 de agosto a la competición doméstica con un potente enfrentamiento frente al FC Cincinnati, que se encuentra en la segunda posición.

Los dirigidos por Martino se encuentran 5 puntos por encima de su rival directo, y una victoria en el Chase Stadium les daría una mayor ventaja para llegar a las eliminatorias como líderes de su conferencia.