Lionel Messi consiguió la noche del 13 de marzo clasificar junto con su equipo el Inter Miami a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El capitán de la albiceleste anotó un gol y dio una asistencia en los 50 minutos que disputó dentro de la cancha del Chase Stadium contra el Nashville, sin embargo, el rosarino fue sustituido y Robert Taylor tomó su lugar.

La sustitución alarmó a seguidores del Inter Miami y de la Selección de Argentina, al finalizar el encuentro Gerardo Martino, entrenador del cuadro de las garzas, se tomó el tiempo para explicar la razón de quitar a Messi del terreno de juego.

"Tiene una sobrecarga en el posterior derecho, no había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando y entonces preferimos que saliera del partido", afirmó el técnico en conferencia de prensa.

El Tata comunicó que no sabe el alcance exacto de la lesión que sufre el capitán de su equipo, pero que muy probablemente no esté listo para el duelo contra el DC United del sábado 16.

"No me quiero arriesgar pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Lo único que podría decir de cara a lo que viene. Luego él hará alguna imagen e iremos viendo cómo él evoluciona", afirmó.

"No se trata de remplazar a un futbolista, se trata de remplazar al mejor futbolista de todos", agregó.

Tras estas palabras del técnico las alarmas se encendieron en Argentina, puesto Messi tendría que reportar con su selección la próxima semana para disputar los partidos de la fecha Fifa de marzo.

La campeona del Mundo en Qatar 2022 jugará contra El Salvador el 22 de marzo en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia y el 26 se enfrentará a Costa Rica en el Estadio Coliseo de Los Ángeles.

Estos partidos servirán a la albiceleste para prepararse de cara a la Copa América USA 2024.