El Tata Martino le da una razón al rendimiento de Messi con el Inter Miami: “Se sacó la mochila de ganar con Argentina”

Las palabras llegaron en la previa del duelo de Leagues Cup que el Inter Miami tiene contra el Philadelphia Union que se jugará el martes 15 de agosto.

“Hay una parte (del cambio de Messi) que yo no la vinculo tanto con el Mundial, no sé si es después de la Copa América, que tiene que ver con el liderazgo ya no sólo futbolístico que él tiene dentro del campo y que vimos en plenitud en la Copa del Mundo“, opinó el entrenador sobre al rendimiento de Messi en Miami.

How it's going ➡️ How it started This is #TheFreedomToDream 💫 pic.twitter.com/TjUcV4zl9N — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 14, 2023

“Hay un cambio que es fundamental y es poder sacarse la mochila de encima de lo que para él seguramente siempre fue un anhelo, una necesidad, ganar con la selección argentina“, siguió.

Además, Martino también se animó a opinar sobre la situación del delantero en Miami y la felicidad que emite en el terreno de juego.

“Estados Unidos te permite seguir trabajando en el fútbol, pero en un marco de normalidad, normalidad que en otro lugar no se encuentra“, dijo.