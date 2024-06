En un partido que se disputó en el NRG Stadium de Houston, Texas, los caribeños se habían adelantado en el marcador con un cabezazo letal del delantero de la Premier League, pero la revisión del VAR anuló la acción.

El encuentro, que se tornó tenso desde el inicio, vivió su momento más dramático a los 50 minutos de la segunda mitad. Dexter Lembikisa, tomando el balón por el sector derecho, lanzó un centro al área azteca. Antonio, compañero de Edson Álvarez en el West Ham, apareció solo para rematar con la cabeza, venciendo al guardameta Julio González. El arquero mexicano no logró reaccionar a tiempo y la pelota terminó en el fondo de la red, provocando un silencio momentáneo entre los aficionados mexicanos presentes.

Sin embargo, la tensión se disipó rápidamente cuando el árbitro estadounidense Ismail Elfath, tras consultar el VAR, anuló el gol por fuera de juego. Antonio no logró regresar a tiempo y quedó en posición inadecuada para su remate. Esta decisión del VAR resultó ser un alivio para los de Jaime Lozano, quienes estaban en riesgo de comenzar el torneo con una derrota.

El respiro definitivo llegó al minuto 69, cuando Gerardo Arteaga logró anotar el gol de la victoria para México. Un disparo certero del jugador azteca selló el triunfo 1-0, permitiendo que los mexicanos tomaran un respiro en su lucha por el liderato del Grupo B. Cabe destacar que el grupo es liderado actualmente por Venezuela, que venció 2-1 a Ecuador en un encuentro anterior.

No obstante, el camino para México no será fácil. La Selección Mexicana deberá enfrentar a la Vinotinto el próximo miércoles, sin su capitán Edson Álvarez. Álvarez sufrió una lesión muscular en la primera media hora del juego contra Jamaica y fue sustituido por Luis Romo. Hasta el momento, no se conoce la gravedad de la lesión, lo que añade una preocupación adicional para el cuerpo técnico de Lozano.

El próximo encuentro contra Venezuela será crucial para las aspiraciones de México en la Copa América. Un triunfo los colocaría en una posición favorable para avanzar a la siguiente fase, mientras que una derrota complicaría su camino en el torneo. La Vinotinto, por su parte, llegará con la moral alta tras su victoria sobre Ecuador, lo que promete un duelo intenso y disputado.