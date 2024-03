El incidente tuvo lugar durante el enfrentamiento entre el Newcastle Jets y el Melbourne Victory, en lo que se convirtió en un feroz combate cuerpo a cuerpo. La jugada, protagonizada por Gielnik y la portera del Newcastle, Izzy Nino, ha dejado huella en la competición y en redes sociales.

La tensión se desbordó en el minuto 89 del encuentro, cuando Gielnik levantó del suelo a Mindy Barbieri, centrocampista del Newcastle, mientras esta se ataba los cordones.

Este gesto desató la ira de Barbieri y desencadenó un enfrentamiento entre ambas jugadoras, excompañeras en el Melbourne Victory. La situación se agravó cuando varias de las Jets, entre ellos la portera Nino, intervinieron para separarlas.

"Aquí hay una lucha, esto es extraordinario", comentó el narrador de la transmición, Teo Pellizzeri en una declaración que resume la magnitud del incidente. Sin embargo, la situación escaló aún más cuando Nino, visiblemente molesta por la intervención de Gielnik, empujó a su oponente en el cuello, siendo retenida por sus compañeros de equipo y regañada por la capitana del Victory, Kayla Morrison.

El árbitro no tardó en intervenir, mostrando tarjeta amarilla a Gielnik y tarjeta roja a Nino. Esta última, antes de abandonar el campo, expresó su indignación hacia el árbitro: "De ninguna manera… ella me agarró el cuello", declaró la joven de 24 años, mientras animaba al público local.

El desenlace del partido dejó al Newcastle Jets, séptimo, a solo tres puntos del Melbourne Victory, sexto, con una oportunidad de alcanzar la final, a pesar de una peor diferencia de goles. Lauren Allan, Melina Ayres (x2) hicieron los tantos para las locales y por las visitantes marcaron Rachel Lowe y Tori Hansen.

