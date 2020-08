EN DIRECTO | Manchester City – Lyon

Manchester City y Lyon miden fuerzas camino a la semifinal de la Champions.

Pasar del campeón español, un equipo que nunca había sido eliminado de la Liga de Campeones con Zinedine Zidane en el banquillo, al Lyon, 7º de la última Ligue 1 y que no ha estado en una fiesta así en diez años, tiene todos los elementos para convertirse en un partido trampa.

Pero no es así cuando se tiene la experiencia del entrenador español. Inmediatamente después del partido, Guardiola rebajó el entusiasmo de los periodistas ingleses, que no se creían la suerte de tener que medirse al Lyon, y no a la Juventus, en el duelo por las semifinales.