Gündogan llega a los 30 años en plenitud, como muestran los dos premios de jugador del mes, enero y febrero, en la Premier League, primer futbolista del City que consigue encadenar dos galardones.

“Alguien me dijo un día que quizás yo no brillo, pero que permito a los otros hacerlo, así es como yo me veo”, señaló hace algunas semanas en la página de internet del club.