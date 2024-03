A sus 17 años Endrick Felipe Moreira de Sousa se convirtió en una de los últimos prospectos a jugador de calidad mundial que Brasil produjo.

El joven delantero ya está fichado por el Real Madrid, equipo al que se unirá al terminar la temporada 2023-2024; mientras tanto continuará defendiendo los colores del Palmeiras hasta que cumpla la mayoría de edad.

La irrupción de Endrick en el futbol de elite se dio de la noche a la mañana y actualmente ya brilla con luz propia en la Selección de Brasil, a la cual dio el triunfo ante Inglaterra el pasado 23 de marzo en Wembley.

Poco después del triunfo del equipo sudamericano sobre el europeo se dio a conocer una emotiva carta que Endrick dedicó a su hermano menor en colaboración con The Players Tribune, en donde el delantero narra la batalla de su familia contra la pobreza y también le explica las razón que lo llevó a fichar por el Real Madrid.

"Querido Noah. No sé cuándo leerás esta carta, pero tienes cuatro años, y nuestras vidas están cambiando muy rápido. En nuestra familia todo empieza y acaba con un balón. Puedes preguntarle cómo yo solía presentarme a la gente…‘Y ¿cómo te llamas?, chico’, ‘Endrick Felipe Moreira de Sousa, DELANTERO’", narra la primera parte.

"Todavía recuerdo aquel día que vi a papá llorar. Yo tenía 10 años, y creo que fue la primera vez que entendí que nuestra situación era difícil. Papá dice que yo me senté en el sofá y le dije: ‘No te preocupes. Voy a ser futbolista, y voy a conseguir una vida mejor para nosotros’. Antes de aquel día, yo solo era un niño, y el futbol era solo un juego. Pero después de aquel día, el futbol se convirtió en nuestro camino hacia una vida mejor. Yo nací en un paraíso comparado con papá. Cuando tenía 15 años se fue de casa, haciendo dedo desde Brasilia hasta São Paulo para hacer pruebas en clubes. Sólo llevó un par de botines, dos botellas y un par de baguettes de pan".

"Cuando yo tenía 15 años y me hice profesional con el Palmeiras sabía que había logrado mi primer objetivo: ayudar a mi familia a tener una vida mejor. En unos cuantos meses, voy a irme a vivir a España, y tú vendrás conmigo. El Real Madrid… ese fue mi segundo objetivo. Y en realidad tengo otro objetivo, ese objetivo es que tú puedas vivir la vida que quieras, sea la que sea", menciona.

"Durante tres generaciones nuestra familia ha perseguido el sueño del futbol. Pero ahora tú puedes hacer lo que quieras. Puedes ser médico, abogado. Ya persigues la pelota, igual que yo. Así que puedes ser futbolista si quieres. Pero no tienes que serlo. Ya no hay más presión, gracias a Dios, gracias a mamá y a papá, y gracias al futbol. Dedícate a disfrutar tu vida como quieras, hermano. Este es mi regalo para ti. Te quiero, hermano. Endrick Felipe Moreira de Sousa, DELANTERO”, finaliza.

