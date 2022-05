Entrevista de Hugo Sánchez a Karim Benzema: su rechazo al Barcelona, la salida de Cristiano Ronaldo y las épicas remontadas del Real Madrid

La conversación fluye. Sánchez, cinco veces pichichi de LaLiga, le pregunta a Karim si es cierto que cuando estuvo en Lyon y comenzó a recibir muchas propuestas, una de ellas fue del Barcelona.

“Sí, sí. Al mismo tiempo el Barcelona y el Manchester. Mi sueño fue Madrid desde hacía muchos años, porque veía a los ‘galácticos’, con Zizou, Ronaldo, Raúl. Entonces ese era mi sueño”, responde el jugador galo.

via GIPHY

La conversación sigue su curso…

Hugo Sánchez: ¿Quiénes son tus jugadores referentes?

Karim Benzema: Uno: Ronaldo. Poquito también Zizou, pero más Ronaldo.

Hugo Sánchez: Esa delantera que formaron tú y Cristiano… ¿Qué tenía Cristiano Ronaldo contigo que funcionaba casi a la perfección?

Karim Benzema: Hablar de Cristiano… es un jugador muy grande, un chico que tiene gol, que te puede meter 3, 4 o 5 goles en el mismo partido. Yo con él he hecho buenas cosas en el Madrid, muchas asistencias, yo le he dado, él me ha dado.

Hugo Sánchez: Ustedes me hicieron recordar en mi etapa en el Real Madrid. Butragueño hacía el papel que tú haces (en ese entonces), y yo el de Cristiano, de meter goles. Se fue Cristiano y de repente hubo una transformación en ti. ¿Sentiste esa responsabilidad?

Karim Benzema: No fue una transformación. Es que el gol yo lo tenía, pero llego en el mismo tiempo que Cristiano, y cuando tienes un chico que mete el doble o el triple de goles que tú metes, tú tienes que adaptarte y ya está. Yo sé meter goles, no es cosa nueva en mi juego, lo que ha cambiado es que ahora tengo más goles, pero mi forma de jugar es la misma. Lo que ha cambiado es la cifra de goles.

Hugo Sánchez: ¿No te afectó la salida de Cristiano, en cuanto al tema de ‘ahora me estoy quedando solo con esa responsabilidad’?

Karim Benzema: No, es una responsabilidad, eso es normal. Pero depende, si tú tienes confianza y quieres ir a un nivel alto, quieres estas cosas que la gente espera de ti, depende lo que tú quieres y solo es eso.

Hugo Sánchez: ¿No sientes que fue injusto que no te dieran el Balón de Oro (el año pasado)?

Karim Benzema: No. Es así, no pasa nada. Sigo como estaba el año pasado y ojalá algún día pueda ganarlo. Estoy más ilusionado con lo que hacemos en LaLiga y en la Champions. Después de ganar, nos podemos ilusionar más. Voy a ayudar a mi equipo con goles, asistencias, y más me voy a acercar al Balón de Oro.

Hugo Sánchez: El Real Madrid en esta última temporada, lo están haciendo como un sistema (las remontadas).

Karim Benzema: Empezamos el partido siempre para ganar y lo que tenemos es que después perdemos partidos 1-0 o 2-0 y no bajamos los brazos. Nos metemos en el partido gracias a la afición, que nos ayuda, somos 12. Es el carácter del Madrid, nunca dejar el partido así. Yo prefiero ganar el partido sin la remontada.