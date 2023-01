Envían al brasileño Dani Alves a prisión preventiva en Barcelona por presunta agresión sexual

Alves había sido detenido el viernes por la mañana tras ser citado para interrogarlo por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de la capital catalana a finales de diciembre, explicó una fuente de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana.

Según una fuente cercana al caso, la joven acusa a Alves de violación, una afirmación que ratificó este viernes.

De acuerdo a la misma fuente, en la decisión de la jueza de dejar al futbolista en prisión pesó el hecho de que no tiene arraigo en el país, su gran capacidad económica y que no hay convenio de extradición Brasil-Eapaña.

El 2 de enero, la policía catalana recibió la denuncia de la mujer contra el futbolista, explicaron a la AFP fuentes policiales.

Según la prensa local, los hechos se remontan a la noche del 30 al 31 de diciembre.

Dani Alves has been sent to prison without any option of bail. pic.twitter.com/sF28OX1VNy

