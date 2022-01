Erling Haaland: El delantero noruego revela quiénes son los tres mejores futbolistas del mundo (por qué los eligió y cómo define su futuro)

“Si fuera por el año pasado diría Lewandowski. Sí, Lewandoski número uno”, dijo sin titubear al periodista y exfutbolista noruego Jan Aage Fjortoft.

Y luego terminó de conformar su podio con esta frase: “Y después, para mí, Benzema, que también ha estado fantástico. Pero también lo diría de Messi, que ha estado sobresaliente. Por lo que Benzema y Messi compartirían el segundo y tercer puesto”.

Mientras el joven delantero noruego de 22 años habla sobre su top 3 de los mejores de 2021 en las redes se arma un revuelo por cada palabra que emite.

Y es lógico si se toma en cuenta que la mirada de media Europa está detrás de él para saber finalmente si su destino está en España u otra nación.

En el Dortmund le han presionado para que resuelva su futuro, de hecho ya casi lo dan por perdido y solo es cosa de horas, o días, para saber a qué equipo arribará.

Erling Braut Haaland to @JanAageFjortoft : – I can improve on everything. pic.twitter.com/VdI2PzMwyy — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) January 26, 2022

El Real Madrid parte como favorito para aterrizar no solo porque el jugador ha lanzado varios guiños, sino porque tienen el recurso para lograrlo. Pero también tiene un competidor poderoso en Inglaterra, el Manchester City y otro en Francia, el Paris Saint Germain, quienes se preparan ante la inminente salida de Kylian Mbappé.

Se habla de su llegada al Barcelona, pero con la crisis económica que atraviesan no se sabe a ciencia cierta si esa podría ser una posibilidad.

Por ahora está lesionado. Pero antes de esto seguía demostrando con sus goles sobre la efectividad que cautiva a varios de los mejores clubes de la élite europea.

En la entrevista dejó claro algo: “Creo que puedo mejorar en todo. Si dices que soy bueno en la finalización… creo que la puedo mejorar mucho más. Puedo ser más rápido y puedo ser más fuerte. Puedo hacerlo. Pero si debo mejorar alguna cosa es no lesionarme. Porque si no me lesiono, jugaré más partidos y progresaré mucho más. Y si me pregunta qué metas tengo para 2022, incluso para el resto de mi carrera, es no estar lesionado”.

Y puntualizó: “El peor sentimiento es no estar disponible para jugar, porque es básicamente tu trabajo. Pero es parte de esto, aunque no sea bueno. Pero esto resulta un buen entrenamiento mental si puedes superarlo. Y esto me hace estar más hambriento de éxito”.