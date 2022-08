“Es el hombre más arrogante con el que he hablado”: Madre de niño autista agredido revela conversación con Cristiano Ronaldo

La historia le dio la vuelta al mundo y, la semana pasada, la Policía británica sancionó al astro portugués, que ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas por su posible salida del United.

Después de la “advertencia condicional” al futbolista del Manchester United Cristiano Ronaldo por haber arrojado al suelo el móvil de un aficionado del Everton el pasado abril, la madre del pequeño volvió a hablar con la prensa local.

“Ronaldo ni siquiera se ofreció a reemplazar el teléfono roto”, dijo Sarah Kelly. “Es el hombre más arrogante con el que he hablado”.

Kelly señaló que habló por teléfono con el exjugador del Real Madrid. “Sé que el chico tiene problemas”, le habría dicho CR7, a lo que ella respondió: “Él no tiene ningún problema, tiene una discapacidad, tú eres el que tiene problemas”.

“No he hecho nada malo. No he pateado, matado o golpeado a nadie”, fueron las palabras de Cristiano, según Sarah. “¿Entonces golpear la mano de mi hijo y magullarlo no está lastimando a nadie”, respondió ella molesta.

En Prensa Libre ya comenzó la Copa del Mundo: Suscríbase gratis aquí al boletín de Qatar 2022 y viva con nosotros la pasión del futbol.