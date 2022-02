“Es el mejor del mundo”: Pedri se postula como el heredero de Andrés Iniesta

Tras perderse la primera mitad del curso por una lesión, el centrocampista tinerfeño Pedri ha regresado a un nivel excelente, lo que ha comportado que el técnico azulgrana ya lo haya comparado con quien fue su mejor escudero en el campo.

“A nivel de talento no he visto en el mundo a un jugador como él. No lo hay. Me recuerda a Iniesta, salvando las distancias. Si hablamos de talento puro, es el mejor del mundo. Seguro”, sentenció Xavi tras la exhibición del jugador canario en el triunfo (4-0) ante el Athletic Club.